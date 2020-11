PS5 e cross-gen: 'i veri giochi che definiranno la generazione non arriveranno fino al 2022' (Di venerdì 20 novembre 2020) PlayStation 5 è stata ufficialmente lanciata in tutto il mondo, ma potrebbe volerci un po' di tempo prima che arrivino esperienze di nuova generazione del tutto nuove. Il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha affermato che la società "crede nelle generazioni", ma un certo numero di blockbuster per PS5 tra cui Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West e forse God of War Ragnarok, saranno titoli crossgen e altri dirigenti Sony hanno lasciato intendere che il supporto per PS4 continuerà per almeno altri tre anni. Jim Ryan ha ribadito questa idea in una nuova intervista con l'agenzia di stampa russa TASS. "Ci sono circa 114 milioni di PS4 nel mondo, il numero di coloro che si trasferiranno inizialmente su PS5, se lo si tiene a mente, sarà un numero esiguo. Per noi, la community PS4 rimarrà incredibilmente importante sicuramente per il ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 20 novembre 2020) PlayStation 5 è stata ufficialmente lanciata in tutto il mondo, ma potrebbe volerci un po' di tempo prima che arrivino esperienze di nuovadel tutto nuove. Il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha affermato che la società "crede nelle generazioni", ma un certo numero di blockbuster per PS5 tra cui Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West e forse God of War Ragnarok, saranno titoligen e altri dirigenti Sony hanno lasciato intendere che il supporto per PS4 continuerà per almeno altri tre anni. Jim Ryan ha ribadito questa idea in una nuova intervista con l'agenzia di stampa russa TASS. "Ci sono circa 114 milioni di PS4 nel mondo, il numero di coloro che si trasferiranno inizialmente su PS5, se lo si tiene a mente, sarà un numero esiguo. Per noi, la community PS4 rimarrà incredibilmente importante sicuramente per il ...

PlayStation 5 è stata ufficialmente lanciata in tutto il mondo, ma potrebbe volerci un po' di tempo prima che arrivino esperienze di nuova generazione del tutto nuove. Il CEO di Sony Interactive Enter ...

PS5: difficilmente vedremo giochi veramente next-gen prima del 2022, afferma Jim Ryan

Jim Ryan torna a ribadire che PlayStation 4 verrà supportata ancora a lungo, PS5 avrà bisogno di qualche anno per esprimere il suo vero potenziale.

Jim Ryan torna a ribadire che PlayStation 4 verrà supportata ancora a lungo, PS5 avrà bisogno di qualche anno per esprimere il suo vero potenziale.