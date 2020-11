Per la Lazio doppia sessione di tamponi, l’ultima poco dopo la mezzanotte (Di venerdì 20 novembre 2020) La Lazio domani sfiderà il Crotone in campionato. La squadra biancoceleste è partita per la trasferta nel pomeriggio. Secondo quanto riferisce l’Ansa, viste le ultime positività registrate (Luis Felipe e un dirigente), la squadra sarà sottoposta ad una doppia sessione di tamponi. Non solo quelli effettuati questa mattina a Formello, ma anche un altro giro poco dopo la mezzanotte. I risultati del tampone notturno saranno disponibili entro le 11 di domattina. Entrambi i test sono effettuati dal laboratorio avellinese Futura Diagnostica. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 novembre 2020) Ladomani sfiderà il Crotone in campionato. La squadra biancoceleste è partita per la trasferta nel pomeriggio. Secondo quanto riferisce l’Ansa, viste le ultime positività registrate (Luis Felipe e un dirigente), la squadra sarà sottoposta ad unadi. Non solo quelli effettuati questa mattina a Formello, ma anche un altro girola. I risultati del tampone notturno saranno disponibili entro le 11 di domattina. Entrambi i test sono effettuati dal laboratorio avellinese Futura Diagnostica. L'articolo ilNapolista.

