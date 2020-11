Obama | ' Fu difficile accettare la vittoria di Trump | ma non finsi per settimane che non fosse successo'

globalistIT : - DanielaColi2 : Nell'intervista a @welt Obama dice che i repubblicani sono sicuri di avere vinto le elezioni e che siano state ruba… - Cri_Giordano : @christianrocca È che è davvero difficile fare una copertina brutta con Obama. - rodcostakiwi : @marzia26282324 Se parli di sky indubbiamente,se sei abbonato, si, la RAI ha il canone, gli altri se compri i prodo… - vogue_italia : Dal suo giorno più difficile al tour segreto organizzato dalle figlie di George W. Bush. Le rivelazioni contenute i… -

Ultime Notizie dalla rete : Obama difficile

L'ex presidente degli Stati Uniti: "Trump ha alimentato le fratture di questo paese, Biden può riportarci alla civiltà" ...L'ex Presidente a Repubblica: “Nel 2016 fu difficile aprire le porte della Casa Bianca ma l’ho fatto. Non ho finto per settimane che non avesse vinto. In questi quattro anni sono stati arrecati danni ...