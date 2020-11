“Mi piace” alla foto di una modella, il Vaticano apre un’indagine interna (Di venerdì 20 novembre 2020) Un “like” su Instagram a una foto solitamente non crea problemi. Ma se a metterlo è Papa Francesco e soprattutto se la persona che ha ricevuto il “mi piace” è una modella brasiliana seminuda, ecco che allora il Vaticano non può far altro che avviare un’indagine interna per risalire al responsabile del gesto. LEGGI ANCHE –> La modella che crede che il Papa le abbia messo un like Lo scorso 13 novembre una foto della modella brasiliana Natalia Garibotto ha ricevuto un like inaspettato. La ragazza, che ha 2,4 milioni di followers su Instagram, ha notato che una delle sue foto ha ottenuto il fatidico “mi piace” direttamente da Bergoglio. Il giorno dopo è stato subito rimosso, ma le ore in cui è rimasto ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 20 novembre 2020) Un “like” su Instagram a unasolitamente non crea problemi. Ma se a metterlo è Papa Francesco e soprattutto se la persona che ha ricevuto il “miè unabrasiliana seminuda, ecco che allora ilnon può far altro che avviareper risalire al responsabile del gesto. LEGGI ANCHE –> Lache crede che il Papa le abbia messo un like Lo scorso 13 novembre unadellabrasiliana Natalia Garibotto ha ricevuto un like inaspettato. La ragazza, che ha 2,4 milioni di followers su Instagram, ha notato che una delle sueha ottenuto il fatidico “midirettamente da Bergoglio. Il giorno dopo è stato subito rimosso, ma le ore in cui è rimasto ...

ilpost : Il Vaticano ha avviato un’indagine interna dopo che l’account Instagram del Papa aveva messo “Mi piace” alla foto d… - StefanoGuerrera : La cosa che mi piace di più di #XF2020 è il lavoro d’immagine che fanno a tutti i concorrenti per renderli più “cre… - ilpost : Un portavoce del Vaticano ha detto al Guardian di «escludere che il “Mi piace” arrivi dalla Santa Sede» e di aver c… - Il_Paradroide : @trescogli @ale_corubolo Mi ci sarei seduto a bere. Anche se non mi piace bere. - heel_Fabri : RT @IoSonoSpiderMan: Domanda perché mi piace farmi i cazzi vostri: vi è mai capitato di provare qualcosa per una persona che non avete mai… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi piace” Operazione "La storia infinita". Le foto dei politici su Facebook al posto dei giovani coinvolti nella retata ciociariaoggi.it