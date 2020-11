LIVE Moto2 | GP Portogallo DIRETTA | Augusto Fernandez precede Di Giannantonio | Bastianini 7° davanti a Marini

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP 13.25 Eneafa suonare la campana! Record per 81 millesimi al T1, ma Gardner vola in vetta in 1:44.120 e riparte migliorando ancora. 13.24 Lucaperde un decimo nel T3 ma tiene nel finale e lima altri 30 millesimi al suo tempo. Alle sue spalle Remy Gardner si porta a 192 millesimi, quindi Lowes terzo a 486. 13.23 Ancora Lucaon fire! Record nel T1 e T2 per 54 millesimi, Bezzecchi fa segnare i suoi migliori parziali ma accusa 7 decimi al T3. 13.21 Lucavola nel T2 e T3 e si presenta con 112 millesimi di vantaggio, quindi chiude il suo 19mo giro in 1:44.221 e sale in vetta! 13.20 Canet migliora ancora in tutti i settori, ma ...