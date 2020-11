Lammers: «Non sono soddisfatto, voglio giocare e segnare di più» (Di venerdì 20 novembre 2020) Sam Lammers, giovane attaccante arrivato in estate all’Atalanta, ha parlato all’Eco di Bergamo. Queste le sue dichiarazioni Sam Lammers, giovane attaccante arrivato all’Atalanta in estate, ha parlato all’Eco di Bergamo. Queste le sue dichiarazioni. BERGAMO – «Mi sento a casa, Bergamo è una città davvero bella, anche se non ho avuto la possibilità di godermela, finora, per via dell’emergenza coronavirus. La Serie A è una grande competizione e sono orgoglioso di poterla affrontare con l’Atalanta: qui mi sono subito sentito il benvenuto e sono felice di fare parte di questa squadra. voglio diventare al più presto un giocatore importante: il buon inizio mi fa piacere, ma non sono ancora soddisfatto, perché spero di giocare e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Sam, giovane attaccante arrivato in estate all’Atalanta, ha parlato all’Eco di Bergamo. Queste le sue dichiarazioni Sam, giovane attaccante arrivato all’Atalanta in estate, ha parlato all’Eco di Bergamo. Queste le sue dichiarazioni. BERGAMO – «Mi sento a casa, Bergamo è una città davvero bella, anche se non ho avuto la possibilità di godermela, finora, per via dell’emergenza coronavirus. La Serie A è una grande competizione eorgoglioso di poterla affrontare con l’Atalanta: qui misubito sentito il benvenuto efelice di fare parte di questa squadra.diventare al più presto un giocatore importante: il buon inizio mi fa piacere, ma nonancora, perché spero die ...

