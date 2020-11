Lady Gaga nel cast del thriller d’azione Bullet Train di David Leitch (Di venerdì 20 novembre 2020) Lady Gaga è ufficialmente nel cast del thriller d’azione Bullet Train di David Leitch (Deadpool 2, Atomica Bionda). Il sito Collider riporta che la cantante e attrice premio Oscar, il cui ruolo al momento non è noto, si unisce ad un cast stellare che già include Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Zazie Beetz, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Masi Oka e Michael Shannon. Zazie Beetz nel film d'azione Bullet Train di David Leitch “Bullet Train” è basato sul romanzo MariaBeetle (Mariabitoru) dell’acclamato autore di mistery giapponese Kotaro Isaka e segue cinque killer che si ritrovano su un treno proiettile ... Leggi su cineblog (Di venerdì 20 novembre 2020)è ufficialmente neldeldi(Deadpool 2, Atomica Bionda). Il sito Collider riporta che la cantante e attrice premio Oscar, il cui ruolo al momento non è noto, si unisce ad unstellare che già include Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Zazie Beetz, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Masi Oka e Michael Shannon. Zazie Beetz nel film d'azionedi” è basato sul romanzo MariaBeetle (Mariabitoru) dell’acclamato autore di mistery giapponese Kotaro Isaka e segue cinque killer che si ritrovano su un treno proiettile ...

