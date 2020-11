Kimi Raikkonen, suo figlio a 5 anni guida meglio di papà (Di venerdì 20 novembre 2020) Kimi Raikkonen ha un avversario combattivo e grintoso con cui fare i conti. Hamilton? Leclerc? Verstappen? No, niente di tutto questo. Stiamo parlando del figlio Robin, 5 anni, e una grande passione per le auto e i motori. Facile, direte voi, con un padre campione di Formula 1… In una delle ultime storie su Instagram postate dal finlandese, si vede la ripresa fatta dall’interno di un mini-fuoristrada, poi l’inquadratura passa sul guidatore, ed è proprio il piccolo Robin! Incredibile ma vero, a cinque anni è perfettamente a suo agio al volante, e con estrema sicurezza doma il percorso accidentato, salendo e scendendo dalle dune e disegnando traiettorie perfette nelle curve. Per la serie: buon sangue non mente! Robin Raikkonen alla guida del mini ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 20 novembre 2020)ha un avversario combattivo e grintoso con cui fare i conti. Hamilton? Leclerc? Verstappen? No, niente di tutto questo. Stiamo parlando delRobin, 5, e una grande passione per le auto e i motori. Facile, direte voi, con un padre campione di Formula 1… In una delle ultime storie su Instagram postate dal finlandese, si vede la ripresa fatta dall’interno di un mini-fuoristrada, poi l’inquadratura passa sultore, ed è proprio il piccolo Robin! Incredibile ma vero, a cinqueè perfettamente a suo agio al volante, e con estrema sicurezza doma il percorso accidentato, salendo e scendendo dalle dune e disegnando traiettorie perfette nelle curve. Per la serie: buon sangue non mente! Robinalladel mini ...

mindxdxd : RT @Felipemmeira: Kimi Raikkonen 'calculando rota' no GP do Brasil de 2012 - ecolla : RT @Felipemmeira: Kimi Raikkonen 'calculando rota' no GP do Brasil de 2012 - linharesjnr : RT @Felipemmeira: Kimi Raikkonen 'calculando rota' no GP do Brasil de 2012 - KRaikkonenBR : RT @Felipemmeira: Kimi Raikkonen 'calculando rota' no GP do Brasil de 2012 - DahlliC : RT @Felipemmeira: Kimi Raikkonen 'calculando rota' no GP do Brasil de 2012 -

Ultime Notizie dalla rete : Kimi Raikkonen Intervista a Kimi Raikkonen: decano e recordman della F.1 moderna Automoto.it Accadde oggi: 16 novembre 1929, nasce la Scuderia Ferrari

La Rossa di Maranello ebbe padronanza e dominio assoluto sui circuiti automobilistici fino al 2004 per poi ritornare vincitrice nel 2007 grazie a Kimi Raikkonen. La presidenza passò poi a Sergio ...

F1, Mondiale di centro gruppo: in Turchia la Racing Point si prende la scena

Nel weekend turco il midfield si è preso non poco la scena. Approfittando delle condizioni singolari in cui si sono trovati a correre i piloti nella tre giorni di Istanbul, le sorprese e i colpi di sc ...

La Rossa di Maranello ebbe padronanza e dominio assoluto sui circuiti automobilistici fino al 2004 per poi ritornare vincitrice nel 2007 grazie a Kimi Raikkonen. La presidenza passò poi a Sergio ...Nel weekend turco il midfield si è preso non poco la scena. Approfittando delle condizioni singolari in cui si sono trovati a correre i piloti nella tre giorni di Istanbul, le sorprese e i colpi di sc ...