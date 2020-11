I calabresi sapevano che sarebbe morta | la colpa è soltanto loro

Leggi su chenews

(Di venerdì 20 novembre 2020) La dichiarazione del presidente della commissione antimafia Nicola Morra fa discutere e per lui chieste le dimissioni. Santelli Morra Dichiarazioni davvero scioccanti da parte del presidente della commissione antimafia Nicola Morra, che intervenendo presso una nota emittente radio, ha parlato dell’attuale situazione della regione Calabria. In merito alla situazione politica che in questi giorni sta palesandosi in maniera abbastanza chiara, Morra ha stupito tutti con una dichiarazione che ha chiamato in causa addirittura la defunta ex presidente della regione Jole Santelli. Morra ha di fatto accusato idi essere praticamente causa delstesso male, in quanto hanno sostenuto con il proprio voto, alle scorse regionali di inizio 2020, una candidata che era malata oncologica, informazione che tutti conoscevano. Quindi di ...