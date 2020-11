Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma e Dayane Mello crudeli con la Gregoraci: "Ha tradito Flavio Briatore" (Di venerdì 20 novembre 2020) Selvaggia Roma e Dayane Mello sparlano di Elisabetta Gregoraci e del rapporto con Flavio Briatore, nella Casa del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di venerdì 20 novembre 2020)sparlano di Elisabettae del rapporto con, nella Casa delVip.

stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - DivinaCommediaQ : RT @supermalaxx: - supermalaxx : - BusicoVincenzo : @simonabastiani @GF_diretta Un programma senza senso non si può allungare un programma che ha fatto la storia lo sa… -