Gianni Morandi parla del Natale ai tempi del coronavirus

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il cantante è stato intervistato da Massimo Giletti su Rtl 102.5 e hato delaidele dell’ipotesi di distanziare gli anziani dai giovani. Ma non solo.

Spettacoli e Cultura - Nel suo consueto programma del venerdì mattina su RTL1025 interviene Gianni Morandi , che parla di Covid lanciando segnali chiari prima del Natale. Ma la domanda da cento ...“E` difficile parlare di questi argomenti, io continuo ad avere testimonianze di persone che mi dicono “non si può scherzare con il virus, non è vero che non esiste, non è vero che prende solo i vecch ...