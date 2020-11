Francesco Totti: "Ho avuto una polmonite bilaterale. Il Covid non è una passeggiata" (Di venerdì 20 novembre 2020) AGI - "Ciao a tutti! Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene. Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Covid e non e' stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell'ossigeno bassa e le forze che se ne andavano". Francesco Totti ha affidato a Instagram il racconto della sua esperienza da positivo al Covid. "La diagnosi è stata un colpo al cuore: polmonite bilaterale per infezione da Sars Cov 2! Vista la tempestivita' della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni ma adesso che tutto e' passato voglio ringraziare coloro che mi sono stati più vicini e quindi un grazie speciale al Prof. Alberto Zangrillo alla Prof. Monica Rocco e Silvia Angeletti. Il ... Leggi su agi (Di venerdì 20 novembre 2020) AGI - "Ciao a tutti! Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene. Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che hoile non e' stata una: febbre che non scendeva, saturazione dell'ossigeno bassa e le forze che se ne andavano".ha affidato a Instagram il racconto della sua esperienza da positivo al. "La diagnosi è stata un colpo al cuore:per infezione da Sars Cov 2! Vista la tempestivita' della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni ma adesso che tutto e' passato voglio ringraziare coloro che mi sono stati più vicini e quindi un grazie speciale al Prof. Alberto Zangrillo alla Prof. Monica Rocco e Silvia Angeletti. Il ...

