Egitto, il direttore dell'ong di Zaki accusato di terrorismo (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – La procura per la sicurezza dello Stato – responsabile delle indagini sulle minacce alla sicurezza nazionale – ha confermato la detenzione cautelare di 15 giorni per il direttore generale dell'Egyptian initiative for personal rights (Eipr), Gasser Abdel Razek, arrestato ieri al Cairo. Lo riporta l'ong in un tweet, aggiungendo che contro Abdel Razek sono stati contestati i reati di "adesione a gruppo terrorista", "diffusione di false dichiarazioni atte a danneggiare la sicurezza pubblica" e "uso di internet per divulgare fake news". Il caso rientra nell'inchiesta 855, aperta a giugno scorso e che al momento coinvolge vari esponenti di spicco della società civile egiziana, tra cui l'avvocato e direttore del Adalah Center for Rights and Freedoms, Mohammed El-Baqer, l'avvocata Mahinour El-Masry, la blogger Esraa Abdel Fattah e Mohamed Ibrahim, meglio noto come Mmohamed Oxigen. Coinvolto più di recente anche il direttore amministrativo dell'Eipr, Mohamed Basheer, arrestato sabato scorso.

