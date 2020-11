Covid-19, cala ancora l’RT: l’epidemia cresce, ma con meno vigore di una settimana fa (Di venerdì 20 novembre 2020) In discesa l'indice di contagio Rt in Italia: i dati settimanali aggiornati al 18 novembre lo fissano questa settimana a 1,18, quindi ancora sopra 1, segno che l'epidemia continua a crescere, ma molto vicino alla fase di stabilità. La settimana scorsa era pari a 1,43, due settimane fa a 1,72. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 20 novembre 2020) In discesa l'indice di contagio Rt in Italia: i datili aggiornati al 18 novembre lo fissano questaa 1,18, quindisopra 1, segno che l'epidemia continua are, ma molto vicino alla fase di stabilità. Lascorsa era pari a 1,43, due settimane fa a 1,72. L'articolo .

L’indice è in calo un po' ovunque, con 4 regioni che sono già scese sotto l’1, ossia dovrebbero tecnicamente entrare in fase di discesa: si tratta di Lazio (0,82), Liguria (0,89), Molise (0 ...

