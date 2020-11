Conte, il Cts e i medici di Molière. Il commento di Pennisi (Di venerdì 20 novembre 2020) Al liceo classico “Pietro Giannone” di San Marco in Lamis, Giuseppe Conte ha seguito la sezione in cui si studiava l’inglese. Parla, però, anche un po’ di francese, pure se le trasmissioni in video dei suoi incontri con il presidente dei francesi Emmanuel Macron mostrano che tentenni non poco; tanto che il suo plurilingue interlocutore è subito passato alla lingua di Shakespeare. Il docente di letteratura italiana e comparata, insegnava solo cenni al resto del mondo e nessuno a Molière. Ciò spiega anche perché non ha gustato “Il malato immaginario” neanche nel film di Tonino Cervi con il grandissimo Alberto Sordi, che nel 1980 ebbe grande successo anche nella sala parrocchiale di San Marco in Lamis. Basterebbe una semplice lettura di alcune opere del drammaturgo per imbattersi diverse volte nel personaggio del medico, che sembra essere direttamente ... Leggi su formiche (Di venerdì 20 novembre 2020) Al liceo classico “Pietro Giannone” di San Marco in Lamis, Giuseppeha seguito la sezione in cui si studiava l’inglese. Parla, però, anche un po’ di francese, pure se le trasmissioni in video dei suoi incontri con il presidente dei francesi Emmanuel Macron mostrano che tentenni non poco; tanto che il suo plurilingue interlocutore è subito passato alla lingua di Shakespeare. Il docente di letteratura italiana e comparata, insegnava solo cenni al resto del mondo e nessuno a. Ciò spiega anche perché non ha gustato “Il malato immaginario” neanche nel film di Tonino Cervi con il grandissimo Alberto Sordi, che nel 1980 ebbe grande successo anche nella sala parrocchiale di San Marco in Lamis. Basterebbe una semplice lettura di alcune opere del drammaturgo per imbattersi diverse volte nel personaggio del medico, che sembra essere direttamente ...

