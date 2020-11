A Ravenna una piattaforma per la gestione dei rifiuti industriali (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Eni e il Gruppo Hera, attraverso le controllate Eni Rewind e Herambiente, hanno siglato oggi, alla presenza del Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, un accordo per la costituzione di una società paritetica che, mettendo a fattor comune il know-how tecnico-gestionale delle due aziende, realizzerà una piattaforma polifunzionale di pretrattamento e trattamento di rifiuti speciali nell'area industriale di Ravenna. L'iniziativa ha l'obiettivo di dare un contributo concreto alla strutturale carenza di impianti per la gestione dei rifiuti speciali in Italia e di massimizzare il recupero di materia e di energia. In particolare la piattaforma, il cui iter autorizzativo verrà avviato nel 2021, gestirà fino a 60 mila tonnellate/anno di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Eni e il Gruppo Hera, attraverso le controllate Eni Rewind e Herambiente, hanno siglato oggi, alla presenza del Sindaco diMichele de Pascale, un accordo per la costituzione di una società paritetica che, mettendo a fattor comune il know-how tecnico-gestionale delle due aziende, realizzerà unapolifunzionale di pretrattamento e trattamento dispeciali nell'area industriale di. L'iniziativa ha l'obiettivo di dare un contributo concreto alla strutturale carenza di impianti per ladeispeciali in Italia e di massimizzare il recupero di materia e di energia. In particolare la, il cui iter autorizzativo verrà avviato nel 2021, gestirà fino a 60 mila tonnellate/anno di ...

(ANSA) - RAVENNA, 20 NOV - I lavori a Casa Dante procedono in previsione del 2021, anno del 700/o anniversario della morte del Sommo Poeta: la giunta comunale di Ravenna ha approvato la revisione del ...

Intesa ENI-Hera nei rifiuti industriali

A Ravenna sarà realizzata una piattaforma ambientale in grado di gestire fino a 60 mila tonnellate annue di rifiuti speciali.

