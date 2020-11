Zona rossa | Boccia non esclude altre ‘new entry’ Zampa | “Restrizioni? Altri 10 giorni per capire”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 19 novembre 2020) “Oggi ci sono alcune Regioni in rosso, non escludo che ce ne possano esserenei prossimi. Questo dipende dai dati del monitoraggio di ogni settimana”. Così il ministro per gli Affari regionali, Francesco, in merito alla situazione contagi Covid nel Paese.: “Puglia? Se Emiliano ravvisa criticità non è dare” In particolare, fra le regioni che potrebbero ‘retrocedere’ di colore, sotto la lente c’è la Puglia il cui destino, come spiega il ministro, “dipende dai dati. Fa bene Emiliano a chiedere restrizioni e essere rigoroso. Se lo chiede per due province, se ci sono le condizioni, ha senso chiederlo per tutta la regione nella prima fase. Ma aspettiamo i dati”. Per il resto, sull’attuale ‘colorazione’ delle regioni non c’è altro ...