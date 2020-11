Violenza sulle donne | un fenomeno strutturale che necessita di un cambio di marcia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020) di Jakub Stanislaw Golebiewski Il nostro è un paese meraviglioso ma pieno di contraddizioni altisonanti e ben difformi da una giusta e condivisa etica e morale di genere. Ho atteso qualche giorno prima di scrivere sull’ennesimo caso di omicidio-suicidio avvenuto a Carignano (To) in cui un uomo, dopo aver rivolto la pistola contro la moglie, i due figli e il cane si è tolto la vita. Un colpo alla testa contro la donna, deceduta sul colpo, contro il figlio, morto mentre veniva trasportato in ospedale, e contro la figlioletta che si è spenta dopo alcuni giorni in terapia intensiva. Contesto e modalità sono più che note, da una parte un folle assassino, dall’altra una moglie con i suoi figli vittime di questo padre-Medea che oramai rappresenta miseramente il declino dell’impero patriarcale, un impero in decadenza in cui ledevono ancora accettare quello che gli ...