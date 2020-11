Un meteorite gli spacca il tetto, ma lo fa diventare milionario (Di giovedì 19 novembre 2020) Il trentatreenne indonesiano che si è ritrovato il tetto bucato ed un meteorite in casa, ora ringrazierà per sempre quell’oggetto. Asteroide (Fonte foto: Pixabay)Cadono milioni dal cielo. No, non è il famoso film, Napoli milionaria, ed in effetti tantomeno sono cadute vere e proprie monete, ma quasi. Il meteorite che gli è entrato in casa, lo ha fatto diventare ricco. Così da un giorno all’altro è diventato milionario, Josua Hutagalung, trentatreenne indonesiano di Kolang. Leggi anche >>> Francesco Totti giallo sulla copertina: cosa combina Amazon? Il meteorite irrompe in casa: quanto pesava A quanto pare, l’anno 2020, iniziato con la prima foto mai realizzata di un Buco nero, era destinato a terminare con la caduta di un oggetto spaziale sulla Terra. ... Leggi su chenews (Di giovedì 19 novembre 2020) Il trentatreenne indonesiano che si è ritrovato ilbucato ed unin casa, ora ringrazierà per sempre quell’oggetto. Asteroide (Fonte foto: Pixabay)Cadono milioni dal cielo. No, non è il famoso film, Napoli milionaria, ed in effetti tantomeno sono cadute vere e proprie monete, ma quasi. Ilche gli è entrato in casa, lo ha fattoricco. Così da un giorno all’altro è diventato, Josua Hutagalung, trentatreenne indonesiano di Kolang. Leggi anche >>> Francesco Totti giallo sulla copertina: cosa combina Amazon? Ilirrompe in casa: quanto pesava A quanto pare, l’anno 2020, iniziato con la prima foto mai realizzata di un Buco nero, era destinato a terminare con la caduta di un oggetto spaziale sulla Terra. ...

