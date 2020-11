Torre di Pasolini in vendita, Regione Lazio e Mibact si muovono per salvarla (Di giovedì 19 novembre 2020) Per salvare la Torre di Chia, l'ultima dimora di Pasolini, si muovono Regione Lazio e Mibact. Dopo l'allarme degli eredi Pasolini che avevano annunciato di volere mettere in vendita il piccolo ... Leggi su leggo (Di giovedì 19 novembre 2020) Per salvare ladi Chia, l'ultima dimora di, si. Dopo l'allarme degli erediche avevano annunciato di volere mettere inil piccolo ...

''Dopo aver appreso della volontà della famiglia di Pier Paolo Pasolini di mettere in vendita la Torre di Chia a Soriano nel Cimino per l'insostenibilità dei costi di gestione, ci siamo attivati avvia ...

Agenpress. Non vorremmo che a causa della latitanza di Zingaretti e della pachidermica lentezza della sua maggioranza la Torre di Chia fosse trasformata in un Bed&Breakfast o cadesse preda del degrado ...

