Perché i francesi stanno boicottando Amazon in vista del Natale (Di giovedì 19 novembre 2020) In Francia sarà un Natale senza Amazon: questa è la scelta dei cittadini che vogliono sostenere i negozi locali messi in ginocchio dalla pandemia e la conseguente chiusura. Amazon, il colosso dell’e-commerce, non sembra cedere terreno neanche davanti al Covid ed è per questo che i francesi hanno scelto di boicottarlo acquistando nelle botteghe locali, un’iniziativa che risponde al nome di #NoelsansAmazon e che è partita proprio dalla sindaca di Parigi, diventando ben presto una vera e propria petizione. “Caro Babbo Natale, quest’anno prendiamo l’impegno di un #NatalesenzaAmazon” La petizione, firmata da persone fisiche ed associazioni come Greenpeace, dipinge un quadro circa le conseguenze sociali, fiscali e ambientali dello sviluppo di ... Leggi su tpi (Di giovedì 19 novembre 2020) In Francia sarà unsenza: questa è la scelta dei cittadini che vogliono sostenere i negozi locali messi in ginocchio dalla pandemia e la conseguente chiusura., il colosso dell’e-commerce, non sembra cedere terreno neanche davanti al Covid ed è per questo che ihanno scelto di boicottarlo acquistando nelle botteghe locali, un’iniziativa che risponde al nome di #Noelsanse che è partita proprio dalla sindaca di Parigi, diventando ben presto una vera e propria petizione. “Caro Babbo, quest’anno prendiamo l’impegno di un #senza” La petizione, firmata da persone fisiche ed associazioni come Greenpeace, dipinge un quadro circa le conseguenze sociali, fiscali e ambientali dello sviluppo di ...

delletidi : RT @BiologiScienza: '...perché siamo noi quasi che abbiamo insegnato come fare ai tedeschi o ai francesi'. Ehm, no? Basta vedere come la Ge… - AndreaStair : RT @BiologiScienza: '...perché siamo noi quasi che abbiamo insegnato come fare ai tedeschi o ai francesi'. Ehm, no? Basta vedere come la Ge… - BiologiScienza : '...perché siamo noi quasi che abbiamo insegnato come fare ai tedeschi o ai francesi'. Ehm, no? Basta vedere come l… - morsidellanotte : Negli anni 50 per non insultare il maschio medio italiano gli omosessuali, nel cinema, venivano rappresentati come… - PirasPier : Certo i francesi sono messi malaccio, sotto molti punti di vista. Però loro per parlare di ciò che ora stanno suben… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché francesi «Natale senza Amazon»: la petizione in Francia a favore dei piccoli negozi Corriere della Sera