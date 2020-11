Napoli, paura passata: Bakayoko si è allenato regolarmente con i compagni (Di giovedì 19 novembre 2020) Buone notizie per il Napoli: Tiemoue Bakayoko si è allenato regolarmente con i compagni mentre Osimhen ha assaggiato il campo Buone notizie per il Napoli di Gattuso. Tiemoue Bakayoko si è allenato regolarmente con i compagni dopo la febbre degli ultimi giorni. «Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan, ottava giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45. Il gruppo si è allenato in palestra svolgendo esercizi di “core stability” e lavoro di rinforzo. Bakayoko si è riaggregato al gruppo e ha svolto lavoro personalizzato in campo unitamente a Lozano, Fabian, Mario Rui rientrati dalle Nazionali. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Buone notizie per il: Tiemouesi ècon imentre Osimhen ha assaggiato il campo Buone notizie per ildi Gattuso. Tiemouesi ècon idopo la febbre degli ultimi giorni. «Seduta mattutina per ilal Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan, ottava giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45. Il gruppo si èin palestra svolgendo esercizi di “core stability” e lavoro di rinforzo.si è riaggregato al gruppo e ha svolto lavoro personalizzato in campo unitamente a Lozano, Fabian, Mario Rui rientrati dalle Nazionali. ...

Buone notizie per il Napoli: Tiemoue Bakayoko si è allenato regolarmente con i compagni mentre Osimhen ha assaggiato il campo Buone notizie per il Napoli di Gattuso. Tiemoue Bakayoko si è allenato ...

Il maltempo arriva e fa paura: allerta 'Arancione' nel casertano per 24 ore

Il livello di criticità sarà Arancione sulle zone 1,2,3,4 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno ...

Il maltempo arriva e fa paura: allerta 'Arancione' nel casertano per 24 ore

Il livello di criticità sarà Arancione sulle zone 1,2,3,4 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno ...