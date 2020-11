Napoli, Gattuso ritrova Bakayoko: ci sarà col Milan (Di giovedì 19 novembre 2020) Bakayoko ha smaltito la febbre e si è allenato oggi insieme al resto del gruppo. Ultimo tampone negativo per il francese Allarme rientrato al Napoli per Tiemoue Bakayoko, che quest’oggi è tornato in gruppo come comunicato dal club partenopeo nel proprio report sull’allenamento odierno. Il centrocampista francese ha smaltito la febbre alta accusata nei giorni scorsi e sarà regolarmente a disposizione di Gattuso nella sfida di domenica contro il Milan. Per l’ex della contesa scongiurato anche il pericolo Covid-19 dopo il test negativo dell’ultimo ciclo di tamponi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020)ha smaltito la febbre e si è allenato oggi insieme al resto del gruppo. Ultimo tampone negativo per il francese Allarme rientrato alper Tiemoue, che quest’oggi è tornato in gruppo come comunicato dal club partenopeo nel proprio report sull’allenamento odierno. Il centrocampista francese ha smaltito la febbre alta accusata nei giorni scorsi eregolarmente a disposizione dinella sfida di domenica contro il. Per l’ex della contesa scongiurato anche il pericolo Covid-19 dopo il test negativo dell’ultimo ciclo di tamponi. Leggi su Calcionews24.com

