Milan | Saelemaekers | “Sono grato al club per la fiducia Quanto mi piace segnare…”

Non tutti avrebbero puntato su Saelemaekers, l'esterno arrivato al Milan lo scorso gennaio che con lavoro e dedizione è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più importante.

"Ho la fiducia del mister e della squadra, è molto importante per me - dichiara l'esterno rossonero a Milan TV - . Se posso continuare così e continuare aiutare è la cosa più importante per me. Sono contento della fiducia che tutto il club ripone in me. Spero di migliorare ogni giorno per poter continuare a dimostrare di essere un buon giocatore per questa squadra". L'ex Anderlecht descrive poi la città lombarda che lo ha accolto:

