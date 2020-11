Microsoft Edge: sul Web browser arriva la sincronizzazione di cronologia e schede (Di giovedì 19 novembre 2020) Microsoft si sta impegnando davvero a fondo per rendere piacevole l’esperienza di navigazione con il suo web browser Edge basato su Chromium ed il fatto che l’utenza stia apprezzando gli sforzi fa capire che l’azienda sta andando nella direzione giusta. Nelle ultime versioni beta di Edge, guadagna una nuova feature, che consente di attivare la sincronizzazione della cronologia e delle schede chiuse di recente tra i vari dispositivi legati allo stesso account Microsoft. La nuova cronologia è stata implementata in modo simile alla nuova esperienza Microsoft dedicata alla gestione dei preferiti. Per accedere più facilmente alla nuova cronologia, Microsoft ha infatti inserito un tasto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020)si sta impegnando davvero a fondo per rendere piacevole l’esperienza di navigazione con il suo webbasato su Chromium ed il fatto che l’utenza stia apprezzando gli sforzi fa capire che l’azienda sta andando nella direzione giusta. Nelle ultime versioni beta di, guadagna una nuova feature, che consente di attivare ladellae dellechiuse di recente tra i vari dispositivi legati allo stesso account. La nuovaè stata implementata in modo simile alla nuova esperienzadedicata alla gestione dei preferiti. Per accedere più facilmente alla nuovaha infatti inserito un tasto ...

Dopo Office Microsoft sta lavorando ad una versione nativa di Microsoft Edge con il supporto di Apple Silicon.

Aggiungere commenti ai PDF con Edge (Canary e Dev)

Le nuove versioni Canary e Dev di Microsoft Edge permettono di aggiungere commenti ai documenti PDF aperti all'interno del browser. Prosegue senza sosta il lavoro di Microsoft sulla nuova versione di ...

