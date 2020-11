Lite familiare ad Ardea: muratore rumeno picchia la moglie, il figlio 16enne lo accoltella (Di giovedì 19 novembre 2020) Quando i carabinieri sono arrivati ieri sera nella villetta di Ardea hanno trovato una scena drammatica. Un 37enne rumeno in una pozza di sangue. Poco distante la moglie sconvolta e i tre figli adolescenti in lacrime. Il più grande dei tre, 16 anni, si è consegnato spontaneamente ai militari, ammettendo le sue responsabilità. La tragedia all’ora di cena in una villetta di Ardea Lo studente incensurato, il primo dei tre figli della coppia, è intervenuto durante l’ultima Lite dei suoi genitori e, dopo aver impugnato un coltello da cucina, ha colpito due volte all’addome il padre, un muratore romeno, con precedenti. L’uomo, sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza per l’asportazione della milza, ed è ricoverato in prognosi riservata. Allertati i soccorsi, sono intervenuti i sanitari ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 novembre 2020) Quando i carabinieri sono arrivati ieri sera nella villetta dihanno trovato una scena drammatica. Un 37ennein una pozza di sangue. Poco distante lasconvolta e i tre figli adolescenti in lacrime. Il più grande dei tre, 16 anni, si è consegnato spontaneamente ai militari, ammettendo le sue responsabilità. La tragedia all’ora di cena in una villetta diLo studente incensurato, il primo dei tre figli della coppia, è intervenuto durante l’ultimadei suoi genitori e, dopo aver impugnato un coltello da cucina, ha colpito due volte all’addome il padre, unromeno, con precedenti. L’uomo, sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza per l’asportazione della milza, ed è ricoverato in prognosi riservata. Allertati i soccorsi, sono intervenuti i sanitari ...

