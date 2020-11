L' epico scherzo che Brad Pitt ha fatto a George Clooney

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il Brat Pack, come era stato ribattezzato il gruppo formato da& Friends, non muore mai. In una recente intervista al Today Show , l'attore ha tirato fuori un aneddoto che ancora mancava. Ovvero, l'che gli haai tempi di Ocean's Eleven e seguiti, sfondo il lago di Como, dove " come ...

habitlouj : comunque scherzo epico lunedì sono interrogata comunque ??????? - nonpensomolto : Se la mia vita fosse un video su YouTube sarebbe uno scherzo epico finito male ?? - siingkwan : no amo secondo me mi hanno fatto uno scherzo epico finito male - Pensieriassurd1 : Se la mia vita fosse un video di YouTube sarebbe uno 'scherzo epico finito male'. - malachitae2 : @taekoohours scherzo epico finito male -

Ultime Notizie dalla rete : epico scherzo

Rolling Stone Italia

Il Brat Pack, come era stato ribattezzato il gruppo formato da George Clooney & Friends, non muore mai. In una recente intervista al Today Show, l’attore ha tirato fuori un aneddoto che ancora mancava ...Il povero Sebastian Stan ha trovato una divertente sorpresa quando è tornato nel suo camerino, dopo le riprese di Falcon and The Winter Soldier.