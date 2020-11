Incendio a Novara | fiamme in un appartamento in corso Vercelli

StampaNovara : Incendio in un appartamento di Novara, le fiamme a causa di un lumino votivo -

Poco dopo le 12 di oggi, giovedì 19 novembre, è andato in fiamme un appartamento al quinto piano di un palazzo in corso Vercelli 1 a Novara. Le fiamme sarebbero partite da un lumino votivo lasciato in ...NOVARA. Fiamme in un alloggio al quinto piano del palazzo di corso Vercelli 1 a Novara. Poco dopo le 12 di oggi (giovedì 19 novembre), i vigili del fuoco del comando provinciale di via Generali sono r ...