«Ho un tumore inoperabile, ma non mi arrendo». La dichiarazione del cantante spiazza tutti i fan (Di giovedì 19 novembre 2020) Tom Parker, uno degli ex componenti della boy band The Wanted, ha un tumore al cervello inoperabile. Il cantante, che ha soli 32 anni, ha detto di essere «ancora sotto choc» dopo che gli è stato diagnosticato un glioblastoma al quarto stadio, sei settimane fa. «Sapevo che qualcosa non andava, ma non mi sarei mai aspettato che fosse questo», ha spiegato. Parlando con 'Ok! Magazinè, il cantante ha detto anche che intende mantenere un atteggiamento positivo. «Ho intenzione di combattere», ha spiegato. Parker ha raggiunto la fama nei primi anni 2010 come parte del gruppo The Wanted, che raggiunse la vetta della classifica in Inghilterra con i singoli 'All Time Low' e 'Glad You Camè. Da quando la band si è sciolta nel 2014, Parker ha interpretato Danny Zuko nel musical "Grease" che ha portato in tour ed ha ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 19 novembre 2020) Tom Parker, uno degli ex componenti della boy band The Wanted, ha unal cervello. Il, che ha soli 32 anni, ha detto di essere «ancora sotto choc» dopo che gli è stato diagnosticato un glioblastoma al quarto stadio, sei settimane fa. «Sapevo che qualcosa non andava, ma non mi sarei mai aspettato che fosse questo», ha spiegato. Parlando con 'Ok! Magazinè, ilha detto anche che intende mantenere un atteggiamento positivo. «Ho intenzione di combattere», ha spiegato. Parker ha raggiunto la fama nei primi anni 2010 come parte del gruppo The Wanted, che raggiunse la vetta della classifica in Inghilterra con i singoli 'All Time Low' e 'Glad You Camè. Da quando la band si è sciolta nel 2014, Parker ha interpretato Danny Zuko nel musical "Grease" che ha portato in tour ed ha ...

GossipItalia3 : L’ex cantante e sua moglie devastati dal dolore: «Ho un tumore inoperabile, ma non mi arrendo» #gossipitalianews - Pamelafiore4 : “Ho un tumore al cervello inoperabile”: il cantante e la moglie incinta devastati dalla notizia - GraziellaMattei : @Teta85223232 Capisco il suo dolore, 16 anni fa ho dovuto prendere la stessa sofferta decisione per la nostra basso… - paolotamiro : @FraBaraghini Il covid porta via tutto se salta la sanità per il covid non si riesce a curare nessuno. Oggi un infa… -

Ultime Notizie dalla rete : tumore inoperabile Tom Parker (ex dei The Wanted) ha un tumore al cervello UrbanPost L’ex cantante e sua moglie devastati dal dolore: «Ho un tumore inoperabile, ma non mi arrendo»

Tom Parker, ex cantante dei The Wanted, ha rivelato ai fan di avere un tumore al cervello attraverso un post su Instagram. Nella foto abbraccia sua moglie Kelsey e la figlia Aurelia di 15 mesi. L’arti ...

MasterChef, concorrente di 14 anni muore di un tumore raro: tre anni fa aveva perso entrambi i genitori

Ben Watkins, quattordicenne ex concorrente di MasterChef Junior Usa, è morto di cancro a 14 anni. Il ragazzo combatteva da un anno e mezzo contro ...

Tom Parker, ex cantante dei The Wanted, ha rivelato ai fan di avere un tumore al cervello attraverso un post su Instagram. Nella foto abbraccia sua moglie Kelsey e la figlia Aurelia di 15 mesi. L’arti ...Ben Watkins, quattordicenne ex concorrente di MasterChef Junior Usa, è morto di cancro a 14 anni. Il ragazzo combatteva da un anno e mezzo contro ...