Grande Fratello Vip 5: la conversazione sui video p0rno tra Stefania Orlando e Andrea Zelletta (Di venerdì 20 novembre 2020) Tutto nasce dall'ennesimo gossip 'chirurgico' letto da Giacomo Urtis all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip 5'. Secondo il pettegolezzo, contenuto nella busta, Rocco Siffredi avrebbe puntato Giada, la figlia di Patrizia De Blanck, per il suo ultimo film. Stefania Orlando ha ammesso candidamente di non aver mai visto un film a luci rosse in tutte la sua vita. Nasce un siparietto davvero esilarante con Andrea Zelletta che, al contrario, ha ammesso di aver visto delle pellicole per adulti sul proprio cellulare: Stefania: tu guardi i video porno sul telefonino? Andrea: eh certo!Stefania: come eh certo?Andrea: c'è l'autoerotismo che è importante nella vita

