Flash News del 19 Novembre 2020

E' stato arrestato questa mattina il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Taglini, ora ai domiciliari. L'esponente di Forza Italia è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio. Il nuovo scandalo arriva dopo le polemiche che nei giorni scorsi hanno coinvolto al regione e in particolare la gestione dell'emergenza sanitaria; Nel Centro Destra l'apertura al dialogo con la maggioranza rilanciata da Forza Italia, suscita tensioni con gli alleati. Salvini attacca, "Berlusconi ambiguo, no all'inciucio". La proposta di Forza Italia "vogliamo tutelare gli italiani" e intanto tre deputati Azzurri passano alla Lega. Un'apertura che viene accolta con favore dal Partito Democratico, da sempre favorevole ad una collaborazione con le opposizioni, mentre restano i paletti 5 Stelle; Al confronto tra i Partiti guarda anche Palazzo Chigi, aperti ai ...

È stata mostrata la doppia cover del numero zero del team-up fra Zagor e Flash ad opera di Carmine Di Giandomenico. Il fumetto fa parte dei titoli annunciati in collaborazione fra Sergio Bonelli Edito ...

Veneto, Anci: progetto pilota per comunità energetiche

Condividi questo articolo:Venezia, 19 nov. (Adnkronos) – Anci Veneto e Regalgrid Europe S.r.l. hanno firmato una convenzione per un progetto che mette al centro sostenibilità ambientale e green econom ...

