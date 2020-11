F1, Sebastian Vettel: “Il rapporto tra me e la Ferrari non è più la grande storia d’amore, Schumacher il più grande di tutti” (Di giovedì 19 novembre 2020) Il tedesco Sebastian Vettel, reduce dal primo podio stagionale nel GP di Turchia del Mondiale 2020 di F1, si avvia a concludere questa stagione ricca di problematiche con la Ferrari. Il teutonico, al di là dell’ottima prova a Istanbul, è stato autore di un’annata non certo da incorniciare per via delle gravi problematiche riguardanti la SF1000 dal punto di vista tecnico, contrariamente al compagno di team Charles Leclerc in grado di portare al limite una vettura di base sbagliata. “La situazione non è delle più facili: il rapporto tra me e il team è un po’ congelato, non è più la grande storia d’amore”, le parole al settimanale di Amburgo, Zeit, di Seb, che descrivono in maniera piuttosto chiaro il contesto interno alla scuderia di Maranello. Da questo ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) Il tedesco, reduce dal primo podio stagionale nel GP di Turchia del Mondiale 2020 di F1, si avvia a concludere questa stagione ricca di problematiche con la. Il teutonico, al di là dell’ottima prova a Istanbul, è stato autore di un’annata non certo da incorniciare per via delle gravi problematiche riguardanti la SF1000 dal punto di vista tecnico, contrariamente al compagno di team Charles Leclerc in grado di portare al limite una vettura di base sbagliata. “La situazione non è delle più facili: iltra me e il team è un po’ congelato, non è più la”, le parole al settimanale di Amburgo, Zeit, di Seb, che descrivono in maniera piuttosto chiaro il contesto interno alla scuderia di Maranello. Da questo ...

