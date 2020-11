Effetto seconda ondata Covid | casa povera casa

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 19 novembre 2020) Con l’arrivo delsono spariti gli affitti brevi e ora, con la, i proprietari di case stanno cominciando a metterle sul mercato per venderle, facendo aumentare gradualmente l’offerta con il conseguente calo dei prezzi dell’1,7% tra settembre e ottobre 2020, quindi in un solo mese. C’è anche chi, tra loro, ha scelto di darli in locazione residenziale classica, di medio-lungo termine, e in questo modo i prezzi del canone medio, rispetto a quando prosperavano i b&b e gli appartamenti si davano a studenti fuori sede e lavoratori trasfertisti, sono crollati addirittura del 7,5% a livello nazionale. I prezzi delle case iniziano a calare Il primo dato, quello relativo alle compravendite, viene fuori dallo studio dell’osservatorio di Immobiliare.it su uno dei settori – il real estate – di solito più lento a subire i ...