Coronavirus: Conte, ‘stop tassa occupazione suolo pubblico anche in 2021’ (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Prendo l’impegno a valutare la Tosap, la tassa per l’occupazione del suolo pubbliche, una tassa” la cui sospensione “bar e ristoranti tengono molto. Abbiamo stanziato circa 300 milioni per le agevolazioni nel 2020, prendo l’impegno a riprodurre la misura anche nel 2021”. Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea annuale ell’Anci. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Prendo l’impegno a valutare la Tosap, laper l’delpubbliche, una” la cui sospensione “bar e ristoranti tengono molto. Abbiamo stanziato circa 300 milioni per le agevolazioni nel 2020, prendo l’impegno a riprodurre la misuranel 2021”. Così il premier Giuseppe, intervenendo all’assemblea annuale ell’Anci. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

