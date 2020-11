Circum in zona rossa | pendolari esasperati | disagi ai massimi storici

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Sono giorni bui per i poveri utenti dellavesuviana. Più che inil trasporto pubblico locale cade nel baratro delle tenebre. E’ nera la rabbia deidal servizio negato. Sullo sfondo del braccio di ferro tra personale e vertici Eav, con le due parti che si tirano e rigirano colpe a vicenda, nel mentre iper gli utenti toccano i. Le soppressioni, in un momento dove a seguito dei Dpcm è usufruibile solo il 50% dei posti a sedere, toccano vette mai raggiunte fin ora. Sconcertanti le tabelle dei treni cancellati in questi giorni, terribili persino per la peggior ferrovia d’Italia. Status che Legambiente aveva già onorato alla tratta ferroviaria vesuviana ben ...