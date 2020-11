Chi è Chico, il cantante in gara ad AmaSanremo (Di giovedì 19 novembre 2020) Questa sera, giovedì 19 novembre 2020, va in onda una nuova puntata di AmaSanremo, il programma che ha sostituito Sanremo Giovani e che va in onda in seconda serata su Rai 1 con la fedele conduzione di Amadeus. Questa sera saranno quattro i concorrenti che punteranno a raggiungere la finale e, tra gli sfidanti, incontriamo Chico, alias di Manuele Munoz Contreras, un giovanissimo cantante (18 anni) di origine ragusana. Classe 2002, Chico è figlio di padre cubano, che di professione fa il ballerino: è stato grazie alla passione paterna che Chico si è avvicinato alla musica. Ha iniziato a scrivere le sue canzoni a 13 anni. Attualmente vive a Milano e nei suoi testi si affronta spesso il tema dell’integrazione. La sua etichetta è La grande Onda. Ha pubblicato diversi singoli dal 2018, il primo è stato ... Leggi su tpi (Di giovedì 19 novembre 2020) Questa sera, giovedì 19 novembre 2020, va in onda una nuova puntata di, il programma che ha sostituito Sanremo Giovani e che va in onda in seconda serata su Rai 1 con la fedele conduzione di Amadeus. Questa sera saranno quattro i concorrenti che punteranno a raggiungere la finale e, tra gli sfidanti, incontriamo, alias di Manuele Munoz Contreras, un giovanissimo(18 anni) di origine ragusana. Classe 2002,è figlio di padre cubano, che di professione fa il ballerino: è stato grazie alla passione paterna chesi è avvicinato alla musica. Ha iniziato a scrivere le sue canzoni a 13 anni. Attualmente vive a Milano e nei suoi testi si affronta spesso il tema dell’integrazione. La sua etichetta è La grande Onda. Ha pubblicato diversi singoli dal 2018, il primo è stato ...

