Barcellona, Ter Stegen difende Messi: «È speciale, deve essere al di sopra di tutto» (Di giovedì 19 novembre 2020) Ter Stegen ha difeso Leo Messi dopo le recenti critiche Al Barcellona sembra che Lionel Messi stia vivendo da separato in casa dopo le vicende della scorsa estate. Spesso viene criticato, ma a difenderlo ci ha pensato il compagno di squadra Marc Andre Ter Stegen in una intervista a Barça TV. «Avere Messi in squadra è sempre un vantaggio perché può segnare gol dal nulla. Questo è ciò che lo rende così speciale. Spero che continui a giocare per il Barcellona e che sia felice. Credo bisogna dargli l’opportunità di essere al di sopra di tutto, perché è una parte estremamente importante del nostro gioco e del mondo blaugrana». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Terha difeso Leodopo le recenti critiche Alsembra che Lionelstia vivendo da separato in casa dopo le vicende della scorsa estate. Spesso viene criticato, ma arlo ci ha pensato il compagno di squadra Marc Andre Terin una intervista a Barça TV. «Averein squadra è sempre un vantaggio perché può segnare gol dal nulla. Questo è ciò che lo rende così. Spero che continui a giocare per ile che sia felice. Credo bisogna dargli l’opportunità dial didi, perché è una parte estremamente importante del nostro gioco e del mondo blaugrana». Leggi su Calcionews24.com

Atletico Madrid-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ATLETICO MADRID (3-4-2-1): Oblak; Savic, Hermoso, Gimenez; Trippier, Koke, Herrera, Saul; Joao Felix, Llorente; Diego Costa. BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba ...

