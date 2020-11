Al via il concorso degli psicologi, tra mascherine e distanziamento (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – File ordinate, con percorsi indicati da nastro segnaletico e transenne, distanziamento “assicurato”, mascherine (per lo più Ffp2) indossate “rigorosamente” dai candidati in attesa di entrare, e rilevamento della temperatura all’ingresso con un termoscanner. Dopo le polemiche degli ultimi giorni nate sull’opportunità di tenerlo o meno in piena emergenza sanitaria, ha preso oggi il via a Roma il concorso per 33 dirigenti psicologi nel Lazio, per il quale sono stati convocati all’hotel Ergife oltre 4mila candidati da tutta Italia. Leggi su dire (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – File ordinate, con percorsi indicati da nastro segnaletico e transenne, distanziamento “assicurato”, mascherine (per lo più Ffp2) indossate “rigorosamente” dai candidati in attesa di entrare, e rilevamento della temperatura all’ingresso con un termoscanner. Dopo le polemiche degli ultimi giorni nate sull’opportunità di tenerlo o meno in piena emergenza sanitaria, ha preso oggi il via a Roma il concorso per 33 dirigenti psicologi nel Lazio, per il quale sono stati convocati all’hotel Ergife oltre 4mila candidati da tutta Italia.

