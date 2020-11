Trento-Nanterre oggi | orario | tv | streaming | programma EuroCup basket 2020-2021

(Di mercoledì 18 novembre 2020) La Dolomiti Energiaha già staccato il biglietto per la Top-16 della. Un cammino finora davvero eccellente quello della squadra di coach Brienza, che ha ottenuto un record di 6-1. Trentini al primo posto e che vogliono difendere proprio questo primato dall’assalto degli spagnoli del Gran Canaria. Questa sera un match importante contro i francesi delcon Forray e compagni che cercano un altro successo dopo quello ottenuto in campionato nel posticipo contro Brescia. Il match Dolomiti Energia92, valido per l’ottava giornata del girone D di, inizierà alle ore 20.00. Sarà possibile seguirlo in diretta ...

BasketWorldLif1 : Eurocup: Trento in campo domani alla BLM Group Arena contro Nanterre - basketinside360 : Trento-Nanterre: le parole di coach Brienza prima della sfida in casa contro il team francese -… -

Ultime Notizie dalla rete : Trento Nanterre

I bianconeri, rientrati a Trento dopo la lunga settimana di trasferte, in campo nel Round 8 di 7DAYS EuroCup orfani di Williams e Maye (out per tre settimane): contro Nanterre palla a due alle 20.00.La formazione di Brienza incassa il primo ko (71-61) ma resta saldamente da sola in vetta al girone. Non sono bastati i 14 punti a testa di Browne e Maye ...