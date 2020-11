Sottraeva denaro ad un’invalida | sequestro della guardia di finanza

Leggi su tvio

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Nell’odierna mattinata, la Tenenzadidi Castelvetrano ha eseguito un provvedimento dipreventivo per 40.000 euro disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiestaProcuraRepubblica di Marsala, a carico di un amministratore di sostegno. Trattasi di figura che, come previsto dalla legge, ha il compito di assistere... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.