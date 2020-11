Repubblica: la “beffa” dello screening scolastico in Campania, sono test sierologici e non tamponi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sarebbe partita ieri la campagna della Regione Campania, per lo screening su alunni e docenti in vista della riapertura degli asili nido e prima elementare prevista per il 24 novembre. Il condizionale è d’obbligo perché, come riporta oggi Repubblica, nella giornata di ieri lo screening si è rivelato una beffa. La Regione ha fornito un numero verde 800814818 da contattare per prenotarsi, ma nessuno risponde «se non un disco che ripete: «Gentile utente a causa dell’intenso traffico le linee sono momentaneamente indisponibili». Ma non basta perché anche sul test che potranno effettuare volontariamente, alunni e personale scolastico, vi è stata una terribile mancanza di chiarezza l’ordinanza del ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sarebbe partita ieri la campagna della Regione, per losu alunni e docenti in vista della riapertura degli asili nido e prima elementare prevista per il 24 novembre. Il condizionale è d’obbligo perché, come riporta oggi, nella giornata di ieri losi è rivelato una beffa. La Regione ha fornito un numero verde 800814818 da contattare per prenotarsi, ma nessuno risponde «se non un disco che ripete: «Gentile utente a causa dell’intenso traffico le lineemomentaneamente indisponibili». Ma non basta perché anche sulche potranno effettuare volontariamente, alunni e personale, vi è stata una terribile mancanza di chiarezza l’ordinanza del ...

