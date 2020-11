Piano vaccini. Arcuri: "A fine gennaio 3,4 milioni di dosi, prima ospedali e Rsa" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri si porta avanti e inizia a muovere i primi passi nella predisposizione del Piano vaccini con una comunicazione ai presidenti delle Regioni e, per conoscenza, ai ministri della Salute e degli Affari regionali. I primi vaccini “potrebbero essere disponibili già a partire dai primi mesi del prossimo anno” scrive Arcuri. “In particolare il vaccino Pfizer, il cui iter di validazione sembra essere, ad oggi, il più avanzato, permetterebbe all’Italia di disporre già dal fine gennaio 2021 di circa 3,4 milioni di dosi da somministrare a 1,7 mln di persone. È necessario, pertanto, scegliere il target di cittadini a cui somministrare le prime dosi disponibili”. Per il commissario ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il commissario per l’emergenza Domenicosi porta avanti e inizia a muovere i primi passi nella predisposizione delcon una comunicazione ai presidenti delle Regioni e, per conoscenza, ai ministri della Salute e degli Affari regionali. I primi“potrebbero essere disponibili già a partire dai primi mesi del prossimo anno” scrive. “In particolare il vaccino Pfizer, il cui iter di validazione sembra essere, ad oggi, il più avanzato, permetterebbe all’Italia di disporre già dal2021 di circa 3,4dida somministrare a 1,7 mln di persone. È necessario, pertanto, scegliere il target di cittadini a cui somministrare le primedisponibili”. Per il commissario ...

