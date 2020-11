Piacere Maisano torna stasera per parlare di Immigrazione

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Tratterà il tema dell'la terza puntata di. Per affrontare questo argomento appunto il giornalista aretino Marcoè stato in Ghana, che, grazie alla produzione di ...

Affaritaliani : Immigrazione, crisi economica e covid nella puntata di Piacere Maisano. VIDEO - TV8it : La seconda puntata di #PiacereMaisano sulla moda vi aspetta in streaming! ??: - taek0okie25 : Sto guardando 'piacere maisano' e lo sto adorando come programma. Prima stava trattando del tema della moda ed è be… - clikservernet : Piacere Maisano, la seconda puntata stasera su TV8 - Noovyis : (Piacere Maisano, la seconda puntata stasera su TV8) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Piacere Maisano

La Nazione

Dopo le prime due puntate, dedicate all’energia e alla moda, che hanno unito nel consenso la critica e sono state premiate dagli ascolti, la seconda stagione di “Piacere Maisano”, una produzione ...Il gironalista aretino è stato in Ghana per documentare la situazione, la terza puntata stasera in seconda serata su Tv8 ...