Milan, Commisso punge Yonghong Lì: «Non farò mai certe stupidaggini»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina punge non poco Yonghong Lì, ex patron rossonero nella stagione 2017/2018

Commisso, patron della Viola, ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni di Lady Radio durante la trasmissione Radio Viola, ecco le sue parole al veleno su Yonghong Lì, ex presidente del Milan: «Se io credevo che i tifosi fossero contro di me, sarei già scappato da Firenze. La cosa che chiedo ai fiorentini è datemi tempo. Con Commisso presidente, nessuno si deve preoccupare che la Fiorentina possa fallire. Rocco non farà le stupidaggini che ha fatto mister Li al Milan. I soldi della Mediacom sono veri. Senza ricavi non possiamo competere con chi ha 400-500 milioni di ricavi a stagione. Io non posso mettere ogni ...

