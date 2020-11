Microsoft Surface Pro 7 | tablet 12 pollici con 249 euro di sconto su Amazon

(Di mercoledì 18 novembre 2020)Pro 7 è un dispositivo che negli ingombri di unracchiude la potenza di un notebook di fascia alta, unendo così trasportabilità e versatilità. Al suo interno infatti è integrata un’ottima piattaforma hardware, inoltre all’occorrenza l’utente potrà anche decidere di acquistare separatamente la custodia con tastiera integrata e il pennino digitale, espandendone ulteriormente le capacità in ottica di una produttività ancor più elevata. Certo, tanta flessibilità d’uso ha un prezzo elevato, ma oggi sul’allestimento base con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB è disponibile in offerta con unodi 248,99, che abbassa il prezzo sotto la soglia psicologica dei 1000, dagli originali 1247,99...

Amorne_1979 : 'Con l’arrivo dei Mac M1, Microsoft ricorda che esiste Surface ARM' di Mauro Notarianni - - macitynet : Con l’arrivo dei Mac M1, Microsoft ricorda che esiste Surface ARM - mnotarianni : Con l’arrivo dei Mac M1, Microsoft ricorda che esiste Surface ARM - rebeccalanzot67 : Microsoft Surface Book 2 13.5' (Intel Core i7, 8GB RAM, 256 GB) - bisciaz : @Osi__X @surface Microsoft sta a rosicare! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Surface

Il Fatto Quotidiano

Microsoft prova a prendere un po’ in giro Apple nei giorni in cui sono in consegna i primi Mac con Apple Silicon M1, processore progettato direttamente da Cupertino: la multinazionale di Redmond ...Dallo scorso settembre, grazie a Xbox Game Pass Ultimate, è possibile giocare in cloud alcuni giochi nel catalogo. Finora, questa funzione era disponibile solo per i possessori di cellulari e tablet A ...