L’Europa ci spinge ancora verso il Mes Gentiloni | “Un bazooka da usare subito”

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Neldelle divisioni, dei constrasti e del rigore imposto dai Paesi che si sono arricchiti grazie all’euro agli altri, succede anche che nel bel mezzo di una crisi senza precedenti alcuni Stati facciano pressioni affinché il Patto di Stabilità, al momento sospeso, venga riattivato il prima possibile. I cosiddetti falchi avrebbero voluto dei pareri della Commissione sui piani nazionali molto più duri e preannunciano già dura battaglia in primavera, quando chiederanno di tornare a ferree regole da rispettare. Scontrandosi con chi, invece, chiede un anno di pace per dare tempo alle varie economie di rialzare la testa. Ma la sfida è anche un’altra. In ballo c’è anche il tema della riscrittura del Patto di Stabilità. Impossibile pensare che, dopo l’emergenza Covid-19 e i suoi devastanti effetti sugli Stati membri dell’Ue, si possa tornare esattamente ai vecchi ...