Le sigle sindacali dei medici protestano contro le gestione dell'epidemia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Abbandonati in trincea, ingiustamente additati ed esposti ad un carico di lavoro insostenibile: la protesta dei medici di medicina generale. Coronavirus, protesta dei medici: “Categoria massacrata e abbandonata” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 18 novembre 2020) Abbandonati in trincea, ingiustamente additati ed esposti ad un carico di lavoro insostenibile: la protesta deidina generale. Coronavirus, protesta dei: “Categoria massacrata e abbandonata” su Notizie.it.

CValymas : @alucab Infatti. E a ruota le sigle sindacali. - SanLucaEvangel1 : @UffailnickA @SimoneFana @martafana Non credo che queste argomentazioni vengano prese in considerazione da sigle si… - DFornara : Non faccio parte di queste sigle sindacali, ma da dipendente statale voglio prendere la più netta distanza. Con qua… - CaninoRosita : RT @messveneto: Covid, 197 morti e 20 mila contagi tra i medici, scatta lo sciopero: “Basta, ci stanno massacrando”: Dichiarato lo stato di… - messveneto : Covid, 197 morti e 20 mila contagi tra i medici, scatta lo sciopero: “Basta, ci stanno massacrando”: Dichiarato lo… -

Ultime Notizie dalla rete : sigle sindacali Segnana: "Chiusura di alcune sigle sindacali alle assunzioni degli infermieri" la VOCE del TRENTINO Covid, sciopero dei medici: scatta la protesta in tutta Italia

Il bilancio dei medici morti in Italia durante la pandemia di coronavirus è salito a 197: l’ultima vittima, riporta ‘La Stampa’, è ...

Niente aumenti? Gli statali fanno sciopero. Ma la rivolta è un boomerang: irresponsabili

I lavoratori pubblici di Cgil, Cisl e Uil incroceranno le braccia il 9 dicembre. Critiche bipartisan, la ministra Dadone: "Sono attonita" ...

Il bilancio dei medici morti in Italia durante la pandemia di coronavirus è salito a 197: l’ultima vittima, riporta ‘La Stampa’, è ...I lavoratori pubblici di Cgil, Cisl e Uil incroceranno le braccia il 9 dicembre. Critiche bipartisan, la ministra Dadone: "Sono attonita" ...