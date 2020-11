Lazio, tegola per Simone Inzaghi: anche Milinkovic-Savic è positivo al Coronavirus (Di mercoledì 18 novembre 2020) Brutte notizie per Simone Inzaghi.Sergej Milinkovic-Savic è risultato positivo al Coronavirus dopo l'ultimo ciclo di tamponi effettuati in Nazionale. Lo ha annunciato la Federazione serba attraverso una nota diramata sul proprio sito ufficiale.Il centrocampista della Lazio - che con ogni probabilità, dunque, salterà la sfida di sabato contro il Crotone - è in isolamento e non è l'unico ad aver contratto il virus: anche Lazovic dell'Hellas Verona, Nikolic del Basilea e un fisioterapista sono risultati positivi. Nei giorni scorsi era risultato positivo anche Kolarov. Leggi su mediagol (Di mercoledì 18 novembre 2020) Brutte notizie per.Sergejè risultatoaldopo l'ultimo ciclo di tamponi effettuati in Nazionale. Lo ha annunciato la Federazione serba attraverso una nota diramata sul proprio sito ufficiale.Il centrocampista della- che con ogni probabilità, dunque, salterà la sfida di sabato contro il Crotone - è in isolamento e non è l'unico ad aver contratto il virus:Lazovic dell'Hellas Verona, Nikolic del Basilea e un fisioterapista sono risultati positivi. Nei giorni scorsi era risultatoKolarov.

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Lazio, altra tegola per Inzaghi: #milinkovic positivo al Covid in Serbia - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: #Lazio, altra tegola per Inzaghi: #milinkovic positivo al Covid in Serbia - IlmsgitSport : #Lazio, altra tegola per Inzaghi: #milinkovic positivo al Covid in Serbia - ilmessaggeroit : #Lazio, altra tegola per Inzaghi: #milinkovic positivo al Covid in Serbia - Mediagol : #Lazio, tegola per Simone Inzaghi: anche Milinkovic-Savic è positivo al #Coronavirus -