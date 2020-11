L’ascensore all’aperto più alto al mondo: in 88 secondi porta i turisti a oltre 300 metri (Di mercoledì 18 novembre 2020) E' nella Cina centrale, precisamente nel Zhangjiajie Forest Park, l'ascensore all'aperto più alto al mondo che in 88 secondi porta i turisti a oltre 300 metri d'altezza davanti a uno spettacolo mozzafiato. Si arriva infatti in cima alla scogliera che ha ispirato lo scenario del kolossal "Avatar". Sono tre ascensori a due piani, sempre affollati. In Cina il turismo interno si sta lentamente riprendendo dopo le misure imposte dal coronavirus a inizio dell'anno come lo stop ai viaggi e agli spostamenti. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 18 novembre 2020) E' nella Cina centrale, precisamente nel Zhangjiajie Forest Park, l'ascensore all'aperto piùalche in 88300d'altezza davanti a uno spettacolo mozzafiato. Si arriva infatti in cima alla scogliera che ha ispirato lo scenario del kolossal "Avatar". Sono tre ascensori a due piani, sempre affollati. In Cina il turismo interno si sta lentamente riprendendo dopo le misure imposte dal coronavirus a inizio dell'anno come lo stop ai viaggi e agli spostamenti.

