"Gioco di ombre": un sornione Downey Junior per uno dei migliori Sherlock Holmes del cinema (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sherlock Holmes Gioco DI ombre Televisione Italia 1 ore 21.20 Con Robert Downey jr, Jude Law e Jamie Harris. Produzione Gran Bretagna 2010. Durata; 2 ore e 9 LA TRAMA. E' il seguito del primo Sherlock Holmes ma è decisamente migliore. Anche perchè la vicenda si rifà decisamente ai romanzi di Conan Doyle (il testo della precedente è apocrifo). Qui lo scontro è quello (mortale) coll'eterno nemico dottor Moriarty, Che stavolta l'ha fatta più grossa delle precedenti, assassinando l'erede al trono d'Austria e facendolo passare per suicidio. Lo scontro decisivo avviene alle cascate di Reichenbach in Svizzera. Holmes è in cattive condizioni e intuisce che avrà la peggio. E allora si sacrifica e si getta sulle rapide trascinando con sè il suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020)DITelevisione Italia 1 ore 21.20 Con Robertjr, Jude Law e Jamie Harris. Produzione Gran Bretagna 2010. Durata; 2 ore e 9 LA TRAMA. E' il seguito del primoma è decisamente migliore. Anche perchè la vicenda si rifà decisamente ai romanzi di Conan Doyle (il testo della precedente è apocrifo). Qui lo scontro è quello (mortale) coll'eterno nemico dottor Moriarty, Che stavolta l'ha fatta più grossa delle precedenti, assassinando l'erede al trono d'Austria e facendolo passare per suicidio. Lo scontro decisivo avviene alle cascate di Reichenbach in Svizzera.è in cattive condizioni e intuisce che avrà la peggio. E allora si sacrifica e si getta sulle rapide trascinando con sè il suo ...

cineblogit : Stasera in tv: “Sherlock Holmes – Gioco di ombre” su Italia 1 - zazoomblog : Stasera in tv: “Sherlock Holmes – Gioco di ombre” su Italia 1 - #Stasera #“Sherlock #Holmes #Gioco - Ash71Pietro : Stasera in tv: “Sherlock Holmes – Gioco di ombre” su Italia 1 - badtasteit : #SherlockHolmes – Gioco di ombre è l’inizio della fine di Guy Ritchie - TvItaMemories : #StaseraInTv (18 novembre 2020) #Rai1 - #BosniaItalia #Rai2 - Resta Con Me #Rai3 - #ChiLHaVisto #Rete4 -… -